San Giovanni, chiude la libreria “Coreander”

Ancora una libreria che chiude i battenti, anzi che si sposta di quartiere. E’ la libreria Coreander, che da piazza San Giovanni, di fronte al Palazzo Lateranense, finirà alla Balduina, in largo Lucio Apuleio. L’annuncio su Facebook da parte di Claudio, Cristina e Olivia.

“Nel 2016 abbiamo preso i nostri risparmi e le nostre energie e abbiamo aperto Coreander a Piazza di San Giovanni in Laterano – ha scritto. “Strana piazza, questa: la più antica basilica d’occidente, l’obelisco monolitico più alto del mondo, palazzi enormi pieni di uffici e abitati da migliaia di persone, l’incrocio più trafficato della città, il concertone e le manifestazioni. Nel tempo le cose sono cambiate, i residenti sono stati sostituiti da un’invasione di B&B, molti uffici sono rimasti in smartworking dal Covid e le notizie dicono che sposteranno tutti gli eventi al Circo Massimo. La nostra non vuole essere in nessun modo una polemica, la metropoli è mutevole per natura. Il problema “è che noi in questo nuovo assetto non ce la facciamo. Badate bene, in questa libreria ci sono sette anni e mezzo della nostra vita: risate, lacrime, sudore, amicizie e gruppi di lettura. Qui ha passato i suoi primi 4 anni di vita nostra figlia. Il pensiero di lasciare quest’angolo ci spezza il cuore. Però, perché c’è un però, non chiudiamo. Semplicemente, ci spostiamo”.

Quella libreria era una gioia per un marciapiede animato unicamente da qualche bar, nonostante il posto sia pieno di turisti. Il problema è che vivere lì è sempre più un lusso e la gente preferisce trasformare gli appartamenti in casa-vacanze e b&b, garantendosi rendite rilevanti. Ma, dal punto di vista sociale, la zona s’impoverisce sempre più.

(foto da Facebook)