Il parcheggio Metronio occupato e abbandonato

Il Garage multipiano Metronio era stato progettato nel 1957 dall’ingegnere Riccardo Morandi per circa 450 posti auto, a cui si accedeva da una particolare rampa elicoidale. La struttura è stata inserita nella Carta per la Qualità del Piano Regolatore di Roma come “opera di rilevante interesse architettonico, sulla quale si può intervenire solo per riqualificare la struttura esistente a fini conservativi”. Purtroppo oggi è una discarica abusiva nonchè alloggio per persone senza fissa dimora che da mesi vivono all’interno del multipiano. Il degrado regna sovrano e il parcheggio è in uno stato di completo abbandono senza controlli e messa in sicurezza. Sembrava finalmente vicina la riqualificazione del mercato e del parcheggio di Via Magna Grecia, inserita negli interventi giubilari, ma rispetto al cronoprogramma annunciato dal DPCM dell’8 giugno 2023, la strada si è notevolmente allungata. Negli anni scorsi l’interno del mercato è stato oggetto di lavori di riqualificazione (ritinteggiatura, messa a norma dell’impianto anti incendio e dell’impianto elettrico, ristrutturazione dei servizi igienici), mentre la parte esterna, con l’eccezione di qualche intervento per tamponare le emergenze, è rimasta in condizioni assai degradate, e così il parcheggio che ad oggi è completamente abbandonato.