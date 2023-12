Nuove offerte di lavoro alla Zecca dello Stato di via Gino Capponi

L’ente pubblico specializzato in sicurezza, tutela della salute, prevenzione della contraffazione e tracciabilità, noto come Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ha commissionato all’agenzia per il lavoro Job Italia la ricerca di nuovi professionisti da inserire nelle linee di produzione presso il proprio impianto situato a Roma, precisamente in via Gino Capponi 47-49 nel quartiere Appio-Latino. Ci sono opportunità di lavoro a tempo determinato della durata di 3 mesi, con la possibilità di essere assegnati a turni, inclusi quelli notturni. Le mansioni includono l’alimentazione e la gestione di macchinari semiautomatici, oltre allo stoccaggio e all’imballaggio di semilavorati e prodotti finiti. È richiesto il possesso di un diploma di scuola superiore, esperienza nel settore e una competenza adeguata nella lingua inglese.

Gli interessati potranno inviare la propria domanda di partecipazione entro il 22 dicembre 2023. Per procedere con l’invio delle candidature presso jobitalia.net (Agenzia per il lavoro)