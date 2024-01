Giubileo, a Roma presentazione di itinerari di cultura e fede

“Giubileo For All” è un progetto che raccoglie diversi itinerari sul territorio italiano promossi dalle Diocesi che hanno saputo coinvolgere intere comunità, associazioni, enti locali e soprattutto persone indipendentemente dalle loro caratteristiche fisiche, sensoriali, cognitive, anagrafiche, linguistiche, culturali e religiose.

La loro particolarità consiste nel promuovere itinerari, esperienze, servizi, informazioni, eventi, etc. in grado di rispondere ai bisogni di tutte le persone, siano essi pellegrini, turisti o residenti, con particolare attenzione alle persone con disabilità.

Lunedì, in occasione di una conferenza stampa a Roma, si presenteranno i primi quattro itinerari riguardanti Marche, Campania, Calabria e Molise: Iter Suasanum. Alle radici del cristianesimo nella Diocesi di Senigallia; Tra Via Regia e Cammino Giubilare nella Diocesi di Amalfi e Cava dè Tirreni; E ti vengo a cercare. Cammini verso l’infinito nella Diocesi di Locri e Gerace; Romanic@mente nella Diocesi di Campobasso e Bojano.

I lavori della conferenza saranno introdotti da monsignor Giuseppe Baturi, segretario generale della CEI, e dai vescovi o vicari generali delle quattro diocesi insieme a suor Veronica Donatello, responsabile del Servizio nazionale della CEI per la Pastorale delle persone con disabilità e consultore del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede, e Dino Angelaccio, coordinamento Giubileo For All e presidente di Itria.

Successivamente ogni itinerario racconterà la straordinaria bellezza dei luoghi coinvolti, gli interventi previsti per migliorarne la fruizione, le caratteristiche dell’accoglienza ed il coinvolgimento delle comunità.