Colli Albani: Street Food dal 05 al 07 Aprile

A distanza di 5 anni il TTSFood torna nel quartiere Colli Albani per il primo fine settimana di Aprile. Da venerdì 5 a domenica 7, la colorata e gustosa carovana Street Food approderà per la seconda tappa del tour 2024 in Piazzale dei Castelli Romani.Il grande parcheggio di Colli Albani verrà trasformato nel ristorante a cielo aperto più grande di Roma con luci, colori e una girandola di bontà gastronomiche che vi terranno compagnia per 3 giorni. Il villaggio dedicato allo street food e al divertimento “on the road” abbraccerà l’Appio–Latino, il Tuscolano e la famosa via Appia ed ospiterà gli Street Chef del TTSFood a partire dalle ore 18:00 di venerdì 5 aprile fino a domenica 7, dal pranzo all’aperitivo per arrivare alla cena, accompagnati da buona musica, attrazioni, spettacoli e cibo da sballo. Ancora una volta una selezione tra i migliori Street Chef del momento tornerà per accendere di gusto l’intero quartiere. Al centro dell’evento la consolle, le postazioni birra, vino e cocktail. Non mancheranno tavoli e sedute a disposizione per tutti dove poter gustare le eccellenze preparate da veri professionisti del cibo da strada, esclusivamente in modalità espressa.

Saranno 25 gli Street Chef che proporranno ricette gourmet di qualità unica e freschezza assicurata. Show cooking in diretta per la trasformazione di materie prime. Una selezione di piatti per tutti, dai più grandi ai più piccoli ed anche per i palati più esigenti.Antipasti sfiziosi e fritti di ogni genere. Primi piatti tradizionali e tante curiosità appetitose. Carni e pesce cotti da veri e propri maestri del barbecue. Specialità vegan e gluten free, piatti internazionali e dolci di ogni genere.