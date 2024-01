Villa Fiorelli, celebrazione per don Andrea Santoro

Il 5 febbraio 2024 presso la parrocchia dei Santi Fabiano e Venanzio a Villa Fiorelli avrà luogo una celebrazione per ricordare don Andrea Santoro in occasione del diciottesimo anniversario del suo martirio in Turchia, a Trabzon, ucciso da un fanatico il 5 febbraio 2006. La chiesa di Villa Fiorelli è stata l’ultima parrocchia del sacerdote prima del trasferimento in Turchia.

Una Messa avrà luogo alle ore 19 presieduta da monsignor Martin Kmetec, arcivescovo di Smirne, presidente della Conferenza episcopale turca