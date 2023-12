Villa di Massenzio: prosegue “Nuvola Creativa”

Prosegue a Roma la VI edizione di Nuvola Creativa – Festival delle Arti, per riflettere sul rapporto tra uomo e ambiente: tutti gli appuntamenti in programma

Anche per la sua edizione 2023, il focus del Festival verterà su un dibattito rimasto sempre aperto nell’arte: la dialettica storicizzata tra uomo e natura, stavolta con il sottotitolo Polvere / Riflessioni sul rapporto uomo e ambiente

IL FESTIVAL – Prosegue sino a sabato 16 dicembre 2023 la sesta edizione di Nuvola Creativa – Festival delle Arti, con la direzione artistica a cura di Antonietta Campilongo, presso Villa di Massenzio e il Mausoleo di Romolo, a Roma. Anche per la sua edizione 2023, il focus del Festival verterà su un dibattito rimasto sempre aperto nell’arte: la dialettica storicizzata tra uomo e natura, stavolta con il sottotitolo Polvere / Riflessioni sul rapporto uomo e ambiente.

Il progetto, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, è vincitore dell’Avviso Pubblico biennale “Culture in Movimento 2023 – 2024” curato dal Dipartimento Attività Culturali; con la collaborazione di Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, servizi museali di Zètema Progetto Cultura; con il Patrocinio del Municipio Roma VIII e del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica; organizzazione Associazione Neworld ETS. Ingresso libero e gratuito.

“POLVERE”, IN RICORDO DI ITALO CALVINO – In occasione del centenario della nascita del grande scrittore italiano Italo Calvino, il sottotitolo dell’edizione di Nuvola Creativa 2023 vuole essere un omaggio allo storico autore e nel contempo una riflessione sull’ambiente e il suo significato più profondo, che parte dalla rilettura della sua opera “La nuvola di smog”: una impietosa descrizione della polvere, frutto di una città industriale dominata da una fabbrica di ghisa.

GLI ARTISTI IN MOSTRA – Più di trenta gli artisti in mostra: Andrea Ádány, Marco Baldassari, Rosella Barretta, Teresa Bianchi, Francesco Maria Bonifazi, Maristella Campolunghi, Antonella Catini, Antonio Ceccarelli, Silvano Corno, Vincenza Costantini, Alexander Luigi Di Meglio, Maria Korporal, Stefano Imbratta, Luciano Lombardi, Debbie Martin, Lucia Nicolai, Giorgio Ortona, Flaviana Pesce, Nguyen Ngoc Phuong, Enrico Porcaro, Gabriella Porpora, Loredana Raciti, Fabio Romoli, Loredana Salzano, Vincenza Spiridione, Villő Steiner, Andrea Sterpa, Krisztina Szabó, Anna Tonelli, Jack Tuand, Valter Vari, Klara Varhelyi. Tra le performance in programma, quelle di Artisti&Innocenti, Blink Circus Imaginarium (Lorenzo Mastroianni e il suo cast), Compagnia Butterfly, Lara Ferrara e Marco Baldassari, di e con Barbara Lalle, Daniela Carreras e musica di Luca Pagliani, Letizia Girolami, Loredana Raciti con Marialuisa Sales e M° Lorenzo Massotti, Silvia Stucky.

Nel ricco calendario della manifestazione, si sottolineano anche i reading di Antonella Catini, Letizia Leone e Pino Censi, Giorgio Linguaglossa e Marie Laure Colasson, e le proiezioni di Daniela de Paulis, Massimo Ivan Falsetta, Lara Ferrara, Maria Korporal e Daìta Martinez, Marcantonio Lunardi. Tra dibattiti, presentazioni e workshop, interverranno anche Massimo Canevacci, Enzo Decaro con Claudia Marchionni e Loredana Salzano, Cristiano Ferrari, Fabrizio Scrivano e Michela Becchis, Alice Straffi. Spazio anche alla musica, con le esibizioni di Mauro Tiberi, I Sonic Jesus, Just Standards, nonché i laboratori didattici di Impresa Sociale Capodarco S.r.l e di Gabriele Manili.

IL PROGRAMMA GIORNALIERO

SABATO 9 DICEMBRE

Ore 10.00/16.00 Polvere | Riflessioni sul rapporto tra uomo e ambiente

Mostra di arte visiva – Pittura, scultura, installazioni, video art, fotografia.

Andrea Ádány, Marco Baldassari, Rosella Barretta, Teresa Bianchi, Francesco Maria Bonifazi, Maristella Campolunghi, Antonella Catini, Antonio Ceccarelli, Silvano Corno, Vincenza Costantini, Alexander Luigi Di Meglio, Maria Korporal, Stefano Imbratta, Luciano Lombardi, Debbie Martin, Lucia Nicolai, Giorgio Ortona, Flaviana Pesce, Nguyen Ngoc Phuong, Enrico Porcaro, Gabriella Porpora, Loredana Raciti, Fabio Romoli, Loredana Salzano, Vincenza Spiridione, Villő Steiner, Andrea Sterpa, Krisztina Szabó, Anna Tonelli, Jack Tuand, Valter Vari, Klara Varhelyi.

Ore 10.00 Bioarchitettura, il respiro del pianeta

Incontro/dibattito sui temi del restauro sostenibile – Si dialoga con l’architetto Cristiano Ferrari

Ore 11.00 Il faro e la marea di Enzo Decaro – Presentazione libro e dibattito, Introduce Claudia Marchionni giornalista – Il piccolo volume, illustrato dall’artista Alice Attònita, conosciuta come Nostra signora dei Vulcani, con prefazione della giornalista Cristina Marra, sarà presentato, dopo l’anteprima nazionale a Lipari, anche a Roma in occasione di Nuvola Creativa Festival delle Arti.

Ore 12.00 Lettura drammatizzata della pièce teatrale Rose e detriti – Con Letizia Leone e Pino Censi – Una mise en espace di Pino Censi e Letizia Leone

Ore 12.30 Rocce morse reading poetico di Antonella Catini Poesie tratta da “Glossessione” ediz. L’Erudita 2013

Ore 13.00 Virgo I piedi freddi delle donne – Cortometraggio – Durata 40’

Regia di Massimo Ivan Falsetta, con Roberto Herlitzka, Anna Falchi, Costantino Comito, Susy Stefanizzi, Joe Filippi, Giulia Iannaccone, Chona Bacaoco, Ilaria Gallotti, Antonio Palombi, Daysi Mendoza Drake, Jordan Trey, Naomi Momsen.

Ore 14.30 Blink Circus Imaginarium – Performance, musica, fotografia, interazione con il pubblico – Di Lorenzo Mastroianni e il suo cast

DOMENICA 10 DICEMBRE

Ore 10.00 – 16.00 Polvere | Riflessioni sul rapporto tra uomo e ambiente

Mostra di arte visiva – Pittura, scultura, installazioni, video art, fotografia.

Andrea Ádány, Marco Baldassari, Rosella Barretta, Teresa Bianchi, Francesco Maria Bonifazi, Maristella Campolunghi, Antonella Catini, Antonio Ceccarelli, Silvano Corno, Vincenza Costantini, Alexander Luigi Di Meglio, Maria Korporal, Stefano Imbratta, Luciano Lombardi, Debbie Martin, Lucia Nicolai, Giorgio Ortona, Flaviana Pesce, Nguyen Ngoc Phuong, Enrico Porcaro, Gabriella Porpora, Loredana Raciti, Fabio Romoli, Loredana Salzano, Vincenza Spiridione, Villő Steiner, Andrea Sterpa, Krisztina Szabó, Anna Tonelli, Jack Tuand, Valter Vari, Klara Varhelyi.

Ore 10.00 Riciclando (giocando con il riciclo) Artisti specializzati nella realizzazione di oggetti creativi dell’impresa Sociale Capodarco S.r.L. ed un educatore. Laboratorio didattico per bambini, ragazzi e famiglie. Durata 2 ore

Ore 11.00 Performance/Danza/Installazione Il canto delle melisse – Installazione: Loredana Raciti – Teatro – Danza: Marialuisa Sales, M° Lorenzo Massotti.

Ore 11.30 Proiezione video:

. . non ha fine. Regia Di Maria Korporal, teesti poetici di Daìta Martinez – Video Durata: 4’

. Wandel Concetto, ripresa, disegno, animazione, effetti e montaggio di Maria Korporal. Musica nella prima scena: “más preguntas” (excerpt) di Hernán Samá & Marcelo von Schultz (CC BY-NC-SA 4.0). Musica nell’ultima scena: “The Spring” di Chad Crouch (CC BY-NC 3.0) Video sperimentale, animazione a carboncino e animazione digitale – Durata: 3’38”

Ore 12.00 Dell’equilibrio nella natura Performance di Silvia Stucky Azione performativa, equilibri, relazioni corpo/terra/acqua, movimento/disegno.

Da MARTEDI’ 12 A VENERDI’ 15 DICEMBRE

Ore 10.00 – 16.00 Polvere | Riflessioni sul rapporto tra uomo e ambiente

Mostra di arte visiva – Pittura, scultura, installazioni, video art, fotografia.

Andrea Ádány, Marco Baldassari, Rosella Barretta, Teresa Bianchi, Francesco Maria Bonifazi, Maristella Campolunghi, Antonella Catini, Antonio Ceccarelli, Silvano Corno, Vincenza Costantini, Alexander Luigi Di Meglio, Maria Korporal, Stefano Imbratta, Luciano Lombardi, Debbie Martin, Lucia Nicolai, Giorgio Ortona, Flaviana Pesce, Nguyen Ngoc Phuong, Enrico Porcaro, Gabriella Porpora, Loredana Raciti, Fabio Romoli, Loredana Salzano, Vincenza Spiridione, Villő Steiner, Andrea Sterpa, Krisztina Szabó, Anna Tonelli, Jack Tuand, Valter Vari, Klara Varhelyi.

SABATO 16 DICEMBRE

Ore 10.00 – 16.00 Polvere | Riflessioni sul rapporto tra uomo e ambiente

Mostra di arte visiva – Pittura, scultura, installazioni, video art, fotografia.

Andrea Ádány, Marco Baldassari, Rosella Barretta, Teresa Bianchi, Francesco Maria Bonifazi, Maristella Campolunghi, Antonella Catini, Antonio Ceccarelli, Silvano Corno, Vincenza Costantini, Alexander Luigi Di Meglio, Maria Korporal, Stefano Imbratta, Luciano Lombardi, Debbie Martin, Lucia Nicolai, Giorgio Ortona, Flaviana Pesce, Nguyen Ngoc Phuong, Enrico Porcaro, Gabriella Porpora, Loredana Raciti, Fabio Romoli, Loredana Salzano, Vincenza Spiridione, Villő Steiner, Andrea Sterpa, Krisztina Szabó, Anna Tonelli, Jack Tuand, Valter Vari, Klara Varhelyi.

Ore 10.00 Piantando storie di Gabriele Manili

Laboratorio didattico/artistico/teatrale per famiglie con bambini 9 -12 anni – Durata 75 minuti

Ore 12.00 Presentazione antropologica, video, dibattito e incontro con l’autore- Trasfigurazione del teschio di Massimo Canevacci

Ore 13.00 Performance Pharmaka di Lara Ferrara e Marco Baldassari

Ore 15.00 Performance musicale psych-rock degli I Sonic Jesus – Tiziano Veronese, Marco Baldassari

ALTRE INFORMAZIONI

Orario di apertura mostra: Dal martedì alla domenica ore10.00/16.00

Orari di apertura eventi: il sabato e la domenica ore 10.00/16.00

Ultimo ingresso mezz’ora prima della chiusura

www.villadimassenzio.it T. 060608

Ingresso: libero e gratuito

Come arrivare: Queste linee hanno fermate in corrispondenza di Villa Di Massenzio: Bus: 118/660 – Metro: A Possibile raggiungerci anche in macchina e bici.

Per informazioni:

Associazione Neworld – [email protected] – T. 339 4394399

Sito web www.antoniettacampilongo.it

La pagina FB dell’associazione www.facebook.com

La pagina FB dedicata al Festival www.facebook.com/festivalnuvolacreativa

La pagina Instagram www.instagram.com/neworld.associazioneculturale