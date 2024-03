Via Paruta: accoltella uomo per strada: gli aveva negato una sigaretta

Secondo una prima ricostruzione la vittima stava chiacchierando con un gruppo di amici in via Paruta, una strada tra Furio Camillo e Ponte Lungo, quando un uomo si sarebbe avvicinato per chiedere una sigaretta. Richiesta che non è stata soddisfatta. Così l’uomo si è allontanato per poi tornare dal gruppetto e sferrare una coltellata al braccio del 35enne soccorso e trasportato all’ospedale Fatebenefratelli. Dopo poco sono arrivati sul posto i sanitari del 118 e gli agenti del reparto Volanti e le pattuglie dei commissariati Romanina e San Giovanni. Sono partite le ricerche dell’aggressore fuggito subito dopo aver sferrato il colpo. L’uomo un italiano di 45 anni è stato rintracciato grazie anche alle immagini delle telecamere di videosorveglianza di un negozio. I poliziotti sono riusciti a intercettarlo e fermarlo. Il presunto responsabile è stato quindi denunciato per lesioni.