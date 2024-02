Via Cerveteri: finto rider e la truffa dell’incidente simulato

La nuova truffa che corre sulle strade romane è il finto rider in bicicletta che dopo l’urto simulato chiede un cospicuo risarcimento. E’ quello che è accaduto in via Cerveteri quando un finto rider ha urtato un auto chiedendo poi un’ingente somma per la ruota completamente danneggiata (danno ovviamente già esistente). «Fate attenzione – l’appello su un gruppo fb del quartiere – si tratta di un uomo in sella a una bicicletta grigia, fortunatamente alla mia richiesta di intervento dei vigili urbani si è dato alla fuga».