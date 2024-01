Via Amiterno: strada chiusa per un geyser d’acqua alto più di 10 metri

E’ esplosa improvvisamente una tubatura dell’Acea con una grossa fuoriuscita d’acqua come una fontana zampillante, o meglio un geyser islandese. Tutto è successo questa mattina intorno alle 11 in via Amiterno. Subito i residenti allarmati hanno avvertito gli agenti della polizia locale di Roma Capitale per gestire la viabilità su strada, con le pattuglie del VII Gruppo Appio della Polizia di Roma Capitale. Gli agenti hanno temporaneamente chiuso al traffico via Amiterno, da via Sannio a via Veio. Presenti sul posto anche i tecnici Acea, che hanno riparato la rottura.