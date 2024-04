Studio Prevenessere, a Furio Camillo la salute a 360 gradi

Il loro slogan la dice tutta: “La prevenzione che porta benessere nella tua vita”, un po’ come il nome scelto per la propria attività, Prevenessere, parola macedonia, neologismo nato dalla fusione di prevenzione e benessere. È lo studio di bio-odontoiatria e medicina Prevenessere di Roma, in via Cerreto da Spoleto, vicino alla fermata della metropolitana A “Furio Camillo”. Lo studio integra l’approccio scientifico tradizionale a una visione olistica-unitaria del corpo umano.

Sembrerebbe infatti inusuale accostare la parola benessere a quelle di dentista e medico, ma la medicina olistica considera lo stato di salute globale come un tutt’uno armonico tra mente, corpo, spirito e ambiente. Il principio di base, è che la malattia non può essere considerata come separata dal corpo che l’ha prodotta, perché in tal modo potrebbe ripresentarsi in una forma diversa. L’attenzione si concentra quindi sulla salute dell’individuo inteso come sistema e non esclusivamente sulla malattia o sul comportamento sintomatico del corpo, senza tuttavia perdere di scientificità.

Spinto dalla convinzione che l’ambiente che ci circonda influenza notevolmente la nostra salute e la prevenzione è determinante per il benessere integrale dell’individuo, negli anni Prevenessere, sotto la guida del direttore sanitario Stefano Di Biagio, da “semplice” studio odontoiatrico si è trasformato in un vero e proprio studio polispecialistico, autorizzato dalla Regione Lazio, dove ogni professionista collabora con tutti gli altri.

Odontoiatria, psicoterapia, medicina estetica, chirurgia plastica, ginecologia, osteopatia, nutrizione, otorinolaringoiatria, dermatologia, alcune delle aree scientifiche che compongono l’offerta clinica dello studio di bio-odontoiatria e medicina, a cui si affiancano terapie e tecniche innovative come la bio-ortodonzia, che utilizza trattamenti biocompatibili, prodotti naturali e metal free, l’ipnosi medica e l’ossigeno-ozono terapia. Quest’ultimo, in particolare, è un potente strumento di prevenzione e cura di numerose patologie grazie alle proprietà antiinfiammatorie, antibatteriche, antivirali, emoreologiche e immunomodulanti dell’ossigeno-ozono, che possiede il grande vantaggio, a differenza di qualunque altra sostanza farmaceutica, di non presentare effetti collaterali per l’organismo.

Il centro polispecialistico, in linea con la sua filosofia di lavoro e vita, promuove la prevenzione come azione determinante per il benessere integrale dell’individuo. Ha dato così il via a una serie di incontri, dei veri e propri open day di presentazione e approfondimento di alcune discipline mediche. Il primo di questi appuntamenti gratuiti e aperti a tutti si è tenuto a fine marzo con un focus sulla pediatria a cura di Maria Carolina Colucci, medico pediatra, mentre oggi lo studio Prevenessere ospita Francesco Ricci, medico specialista in neurologia, che discuterà con i presenti di disturbi del sonno, problemi di memoria, emicranie e cefalee, vertigini.

Importante anche l’appuntamento della prossima settimana: giovedì 11 aprile 2024, dalle ore 10 alle 19 sarà a disposizione gratuitamente il dottor Maurizio Romano, biologo nutrizionista e dietista.

Oltre a ricoprire il ruolo di direttore sanitario dello studio di bio-odontoiatria e medicina del benessere di Roma, Stefano Di Biagio è l’odontoiatra di riferimento di Prevenessere. Dopo la laurea in medicina e chirurgia presso l’Università “La Sapienza” di Roma e l’iscrizione all’Albo dei medici chirurghi e all’Albo degli odontoiatri, Di Biagio, ha conseguito varie specializzazioni e master in psicoterapia cognitivo-comportamentale, metabolomica, Pnl (Programmazione neuro-linguistica) odontostomatologia, ossigeno-ozono terapia.

(Vanessa Pompili – AppiOH e Infoimpresa)