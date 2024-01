San Giovanni: influenza e polmoniti stanno portando il pronto soccorso al collasso

È del 50% l’aumento di richieste di soccorso pervenute al 118 in questi ultimi giorni al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni rispetto al mese precedente: la nuova circolazione del Covid-19 e, soprattutto, i casi di influenza con complicanze, sono alla base delle chiamate al numero di emergenza. L’ospedale è al collasso proprio perchè i cittadini influenzati si rivolgono al 118 e questo sta determinando una situazione di intasamento sia per i mezzi di soccorso e sia nelle corsie del pronto soccorso a oggi sovraffollate oltre il limite consentito. Inoltre le polmoniti che si stanno registrando tendono poi a complicarsi a causa di “sovrainfezioni batteriche, come quelle causate da Staphylococcus aureus o Pneumococco”. Non è chiaro però se queste forme particolarmente severe siano dovute a un calo dell’immunità verso i virus dell’influenza dopo due anni di pandemia o a varianti virali più aggressive.