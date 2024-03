Un’enorme voragine si è aperta questa notte in via Sestio Menas a Roma, nel quartiere del Quadraro. La strada ha inghiottito due auto, una Dacia e una Renault, sprofondate in una buca di dieci metri di larghezza e dieci di profondità. Sul posto gli agenti della Polizia Locale dei Gruppi Tuscolano e Prenestino, che hanno provveduto a chiudere la strada e mettere in sicurezza la zona, completamente transennata.