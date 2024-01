Presentati 40 nuovi bus sostenibili per Roma

Sono stati presentati a Roma i nuovi autobus che dalla prossima domenica 21 gennaio entreranno in servizio nella rete periferica di Roma. Gli autobus di nuova generazione sono della società Autoservizi Troiani S.r.l., capogruppo dell’A.T.I. e nuovo gestore dell’area Est della rete periferica della Capitale.

La messa in servizio di questi nuovi autobus arriva ad appena venti giorni dalla firma del contratto tra Roma Capitale e società, conseguente alla definizione della procedura di gara ad evidenza pubblica. Era soltanto mercoledì 27 dicembre, infatti, quando il Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti capitolino ha firmato il verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza, con ciò assegnando il 15 per cento del trasporto pubblico locale di Roma all’A.T.I. Autoservizi Troiani S.r.l.-S.A.P. S.r.l.

La relativa gara d’appalto, definitasi a marzo 2023, era stata appunto vinta con riferimento al “lotto 1 Est” dall’A.T.I. detta.

Complessivamente le nuove gestioni serviranno i cittadini di Roma che vivono sia in prossimità del Grande Raccordo Anulare che nei quartieri ad esso esterni e svilupperanno circa 15 milioni di km/vettura all’anno, che saranno eserciti su 50 linee servite da 230 autobus complessivi.

«Roma si prepara a una rivoluzione nel suo sistema di trasporto pubblico con un nuovo contratto di 8 anni che mira a trasformare la flotta di autobus della città – ha dichiarato il presidente Giovanni Troiani. “Questo accordo presenta una serie di ambiziose sfide, non ultima l’introduzione graduale di autobus ibridi ed elettrici, con l’obiettivo finale di rendere l’intera flotta completamente elettrica».

Autobus sostenibili per Roma

I nuovi autobus presentati dalla Autoservizi Troiani mostrano il pianale interamente ribassato e la motorizzazione euro 6 di ultima generazione. Si tratta di vetture Mild Hybrid, ovvero di mezzi in cui il motore tradizionale è accoppiato ad un motore elettrico alimentato da energia “totalmente green”. Questo sistema è dunque in grado di garantire una riduzione di consumi di carburante fino a circa il 9% rispetto a un diesel tradizionale, abbattendo sensibilmente le emissioni in atmosfera. Infatti, si stima un risparmio di anidride carbonica pari a 10 tonnellate l’anno, che equivalgono alla capacità di assorbimento di 2.400 alberi in ambito urbano.

Tutti i nuovi autobus sono dotati di tecnologie innovative per garantire la sicurezza e il comfort del viaggio. I nuovi sistemi di anticollisione frontale, di assistenza alla svolta e di mantenimento del veicolo in carreggiata assistono, infatti, il conducente durante la guida garantendo così ai passeggeri un viaggio sicuro e confortevole.

Infine, sono tutti dotati di filtri antivirali nell’intero abitacolo e l’impianto di climatizzazione è in grado di rinnovare completamente il volume d’aria a bordo ogni tre minuti.