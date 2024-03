Nella notte scorsa alcune volanti della polizia sono intervenute in piazza Tuscolo, dopo numerose segnalazioni, per fermare un uomo intento a danneggiare alcune auto in sosta oltre a bici e tutto ciò che trovava all’interno della piazza. Le volanti giunte immediatamente sul posto, hanno fermato l’individuo in via Etruria come testimonia il video pubblicato sul sito Welcome to Favelas.

Ecco le immagini pubblicate su Instagram dal profilo Welcome to Favelas