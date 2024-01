Piazza Re di Roma: pestato il custode della pista di pattinaggio

Un gruppo di sei/sette ragazzini la notte di Natale non ha trovato di meglio che danneggiare la pista di pattinaggio allestita in Piazza Re di Roma. Sorpresi dal custode, i ragazzi, invece di scappare lo hanno aggredito colpendolo ripetutamente con calci e pugni. Sul posto è intervenuta un’ambulanza che ha prestato le prime cure al custode, mentre alcune pattuglie delle forze dell’ordine, pattugliando la zona, hanno rintracciato due dei presunti autori dell’aggressione mentre tentavano la fuga. Entrambi minorenni sono stati denunciati per danneggiamento aggravato e resistenza.