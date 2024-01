MT Pizza apre a Ponte Lungo

MT Pizza, pizzeria fondata nel 2013 da Daniele Minna, va alla conquista di Roma, e il 31 gennaio aprirà un secondo punto vendita in via Acqui 26/28, in zona Ponte Lungo, a circa 300 metri dalla fermata della Metro A. Un successo per il modello di business dell’imprenditore romano, che ha puntato tutto sulla promozione della pizza tonda romana a domicilio, trend in voga negli ultimi anni ed esploso durante e dopo la pandemia, ma che all’epoca del cambio di rotta della pizzeria (nel 2015) sembrava un passo azzardato, soprattutto perché la pizza a domicilio veniva vista come un ripiego, forse perché difficilmente arriva buona come quella consumata in pizzeria appena sfornata.

Il punto di forza di MT Pizza, invece, è quello di aver ideato una ricetta specifica per l’impasto, diversa da quella usata per la somministrazione al piatto in loco, pensata appositamente per questo tipo di servizio. A ciò si unisce l’uso di materie prime di alto livello e un menù fantasioso con pizze stagionali sempre diverse e pizze elaborate che richiedono una preparazione lunga e complessa. Questo consente di far arrivare a casa del cliente una pizza di alto livello, che mantiene la struttura e la croccantezza anche se a domicilio.

“Dal 2015 ho progressivamente abbandonato la pizza in teglia al banco e mi sono specializzato sulla preparazione delle tonde romane a domicilio – spiega Daniele Minna, fondatore di MT Pizza. “Oggi molte persone, ma anche molte pizzerie, stanno riscoprendo questo prodotto, ma in quegli anni era quasi una pizza ‘di nicchia’, trascurata dai più, e in molti pensarono che fossi un pazzo. Per me è stata una scommessa supportata dal desiderio di valorizzare un prodotto identitario della mia città, e guardando il successo di oggi, direi che avevo ragione. Anche l’idea di focalizzarci sull’asporto è stata vincente. Sono davvero poche le pizzerie in grado di fornire un prodotto che rimanga buono anche a domicilio, questo perché usano lo stesso impasto che userebbero per la somministrazioni al tavolo nel loro locale. Il boom delle consegne a domicilio si è avuto con la Pandemia ed è lì che un po’ tutti abbiamo dovuto trarre le somme e valutare cosa avevamo da offrire, cosa ci differenziava dagli altri”.

Differenziazione e qualità, dunque sono le basi su cui poggia MT Pizza, mettendo sempre al centro la soddisfazione del cliente, al punto da offrire la garanzia “soddisfatti o rimborsati” sulle proprie pizze.

“Anche se i nostri ordini hanno sempre soddisfatto i nostri clienti, salvo qualche piccola eccezione, è sempre possibile che qualche pizza non esca al massimo della sua bontà o che qualche ordine arrivi in ritardo. Del resto, anche noi siamo umani e dobbiamo sempre mettere in conto di poter sbagliare. A differenza di altri, però, sono pronto a prendermi le mie responsabilità e a rimediare, per questo garantiamo un rimborso parziale o totale sull’acquisto, nel caso in cui l’esperienza con noi non sia stata soddisfacente – conclude Daniele Minna.