Concertone del primo maggio: nel 2024 si sposterà da San Giovanni al Circo Massimo

Il tradizionale concertone del primo maggio in piazza San Giovanni in Laterano, nel 2024 avrà una nuova ubicazione a causa del Giubileo. Si sposterà, infatti, da piazza San Giovanni al Circo Massimo. La decisione, non ancora definita ma quasi certa, è legata in particolare ai lavori di rifacimento che interesseranno piazza San Giovanni in Laterano in vista del Giubileo 2025.

Promosso da Cgil, Cisl e Uil e organizzato da iCompany, il concertone sarà come sempre a ingresso libero. La maggior parte degli abitanti del quartiere San Giovanni, anche tramite i locali comitati di quartiere, ha espresso sempre contrarietà per un evento che lascia uno strascico di danni e degrado alla zona.