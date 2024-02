Caffarella: vandali ancora in azione al parco giochi

Grave atto vandalico ai danni delle attrezzature ludiche e ai tavoli da picnic del parco della Caffarella entrata da via Lidia. Dopo la riqualifica dell’area attrezzata, ieri notte ignoti vandali si sono accaniti contro il recinto dei giochi, e poi contro i tavoli e panche di legno spaccandole. Non solo. non contenti hanno dato fuoco ai tavoli. I parchi, i giochi e tutto quello che contribuisce a rendere più vivibile la nostra città sono un bene comune e tutti noi dobbiamo averne la massima cura, purtroppo la mamma dei cretini è sempre incinta.

(Foto Grazi Ursi – gruppo fb Appio-Tuscolano)