Sara Marullo la presidente dell’associazione “Amici del Parco Carlo Felice” è stata ritrovata all’interno del Parco della Caffarella, all’interno di una buca. Non è chiaro se sia caduta all’interno di essa e non sia riuscita a risalire. Sara, molto impegnata nel sociale, era scomparsa venerdì dalla sua abitazione nel quartiere San Giovanni. Ora è ricoverata all’ospedale San Giovanni, sotto choc, ma in discrete condizioni di salute.