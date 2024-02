Alberone, il maestro scomparso da mesi, viene trovato in casa mummificato 

Il corpo di Italo Gatti, maestro in pensione, 76 anni, è stato trovato mummificato all’interno della sua abitazione dai vigili del fuoco in via Antonio Degli Effetti. L’amministratore della palazzina aveva denunciato la scomparsa dell’uomo ai carabinieri lo scorso 9 novembre. I condomini erano preoccupati perché era dall’estate scorsa che quel vicino solitario, schivo, abitudinario, noto come un accumulatore seriale e con la consuetudine di fare a piedi le scale per raggiungere il quarto piano dove abitava, era come sparito nel nulla. Tuttavia si pensava a un allontanamento volontario e mai nessuno, delle forze dell’ordine, aveva provato ad entrare in quella casa. C’era stato – raccontano i vicini – un sopralluogo che si era però fermato davanti alla porta chiusa.