Acca Larentia, altri 14 denunciati

Continuano le indagini della Digos sui saluti romani dello scorso 7 gennaio in occasione della celebrazione dell’anniversario della strage di via Acca Larentia, all’Appio-Tuscolano. Altre 14 persone sono state identificate e denunciate per il bracco teso. L’identificazione è frutto dei controlli effettuati passando al vaglio le immagini riprese dai sistemi di sorveglianza e da altre fonti.

Per il saluto romano durante le celebrazioni di Acca Larentia non sono state denunciate solo persone residenti a Roma, ma anche provenienti dalle province di Forlì-Cesena, Avellino, Caserta e Napoli. Con queste denunce sale a 19 il numero degli indagati: le prime cinque denunce sono avvenute a due giorni dalle celebrazioni.

La Cassazione, di recente, ha deciso che il saluto romano non è reato se eseguito durante una celebrazione. Occorrerà quindi capire se davvero rischiano qualcosa gli autori del gesto nostalgico.