YouthLab, seminario sul lavoro con l’Informagiovani

Si svolgerà giovedì 9 giugno 2022, dalle ore 16.00, YouthLab – Programmazione, il seminario mirato ad illustrare le opportunità per gli aspiranti professionisti del digitale.

L’appuntamento online fa parte del ciclo YouthLab, ideato da Informagiovani Roma Capitale per esplorare alcuni dei settori produttivi a più alto tasso di innovazione, che grazie all’incontro con la tecnologia offrono maggiori opportunità ai giovani.

Il seminario inizierà dal racconto del presente e del futuro del settore della programmazione, comparto in cui i nuovi talenti high-tech potranno inserirsi con maggiore facilità, perché il coding, come e più di oggi, continuerà a ricoprire un ruolo trasversale e strategico.

Nella seconda parte saranno chiarite le esigenze del mercato del lavoro e dei nuovi modelli di cultura aziendale: quali sono i profili professionali e le soft skills richieste, l’importanza dei team di sviluppo integrati in grado di rispondere più rapidamente alle esigenze dei clienti e della digital trasformation.

Infine, nella parte dedicata alle testimonianze, interverranno gli studenti della scuola gratuita 42 Roma Luiss per far emergere un aspetto molto significativo di questo ambito: quello dell’acquisizione delle competenze e della formazione attraverso percorsi non necessariamente universitari.

Programma

Francesco Sciuti – Codemotion | La programmazione, tra professione e passione

– Codemotion | La programmazione, tra professione e passione Raoul Scarazzini – Sourcesense | Profili e competenze della programmazione

– Sourcesense | Profili e competenze della programmazione Fabrizio Francavilla – Programmatore e IT Service Operation Manager | L’importanza delle soft skills per la programmazione

Come partecipare

La partecipazione ai seminari online è libera.

Basta collegarsi all’indirizzo dedicato sulla piattaforma Zoom nel giorno e nell’orario previsti dall’appuntamento e seguire le istruzioni.

Sarà poi possibile richiedere un colloquio individuale per approfondire l’argomento scrivendo all’indirizzo mail [email protected].