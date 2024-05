Visita guidata ai sotterranei di San Giovanni in Laterano

Al di sotto della Basilica, gli scavi compiuti tra il 1934 e il 1938 portarono alla luce notevoli resti di domus databili tra il I e il III secolo d. C. alle quali si sostituì in seguito un edificio adibito a caserma. La visita guidata permetterà di scoprire la vasta area archeologica che si estende al di sotto della Basilica, costituendo un’occasione unica per ammirare preziosi affreschi e per ricostruire la storia della Basilica stessa.

L’associazione Ars in Urbe organizza due visite guidate.

Sabato 25 Maggio dalle 11:45 alle 13:00 (Link Diretto)

Venerdì 7 Giugno ore 17:15 alle 18:30 (Link Diretto)

MAX 20 PARTECIPANTI

IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO È ANTICIPATO (TRAMITE BONIFICO) NON RIMBORSABILE MA CEDIBILE A TERZI

Appuntamento: davanti al Battistero di S. Giovanni in Laterano in Piazza di S. Giovanni in Laterano n. 4 (15 minuti prima dell’inizio della visita)

Durata: 75 minuti circa

Guida: Dott.ssa Serena Caciolli

Il contributo per la visita guidata (compresa la radioguida e Il biglietto) è di: 21 € per i Soci e Convenzionati; 26 € per i NON Soci che si assoceranno.

