Virginia Raggi: “amo piazza Re di Roma e la voglio vedere più bella”

In un post sulla sua pagina Ufficiale, il sindaco di Roma Virgilia Raggi, parla del nostro quadrante, di Piazza re di Roma e di come riqualificare il verde del Municipio insieme ai comitati di quartiere. Solo propaganda elettorale? Ai posteri l’ardua sentenza.

È un posto vivo, dove ogni giorno passano migliaia di persone in macchina o in scooter. I giardini sono sempre frequentati da giovani che chiacchierano o leggono un libro sulle panchine, persone anziane in compagnia dei loro nipotini, bambini che giocano all’aria aperta. È un luogo di socialità molto importante per il quartiere San Giovanni, nel centro della città, che nel tempo è stato trascurato.