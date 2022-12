L’ex deposito dell’Atac di Piazza Ragusa a Roma ospita Giftland – La città del regalo, mercatino di Natale con 180 espositori. Tante in effetti le proposte, ma prezzi non sempre accessibili e in linea con i valori di mercato. L’ingresso è libro. Nel mese di dicembre, ogni fine settimana fino al 23 dicembre, è aperto nelle giornate del venerdì dalle 16 alle 20, in quelle di sabato dalle 10 alle 21 e la domenica dalle 10 alle 20.