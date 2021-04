Via Villani: rischio voragine, strada chiusa e bus deviati

Ennesimo rischio voragine all’ Appio Latino, un copione già letto: si crea un improvviso avvallamento, la strada viene transennata e i residenti diventano ostaggi. Per non parlare delle conseguenze sul traffico e sulla viabilità. E così via Giovanni Villani è stata chiusa per intervento dei Vigili del Fuoco. La linea 628 in direzione Volpi, dal capolinea di piazza Cesare Baronio percorre via L. Cibrario, via A. Baccarini e circonvallazione Appia è stata deviata. Soppresse le fermate 70588-70589-70590-70591-70592-70593

(Foto Anna Rocca – gruppo fb Sei dell’Appio Latino se..)