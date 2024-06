Villa Lazzaroni: Summer Festival dal 13 al 30 giugno. Ingresso Gratuito

Villa Lazzaroni Summer Festival 2024 propone dal 13 al 30 giugno a Roma concerti, incontri, mostre, jam session e altro, a ingresso gratuito. L’evento è stato organizzato dall’associazione Promu in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Municipio VII di Roma Capitale. La rassegna musicale e interdisciplinare anima per più di due settimane il grande parco urbano sull’Appia Nuova. Protagonisti, tra gli altri, il jazz di Roberto Gatto e Gabriele Mirabassi, I Solisti Aquilani con Le Quattro Stagioni di Vivaldi, Neri Marcorè; Massimo Wertmuller, John De Leo, la Blind Inclusive Orchestra e molti altri ancora.



INGRESSO GRATUITO

Dal 13 al 30 giugno

ConcertiMostra fotografica diffusa a cura dell’Archivio RiccardiIncontri e presentazioni di libriJam sessionDj setFood & drink

Accesso da via Appia Nuova 520, 522 / via Tommaso Fortifiocca 25, 27, 31 e 71

Programmazione:

13/06 – dalle 18 fino all’1:

Saint Louis College of Music: “Saint Louis Music Invasion”





14/06ore 19: “Cento note in bianco e nero” presentazione della mostra fotografica diffusa a cura dell’Archivio Riccardiore 21: Roberto Gatto: “Lifetime, la musica di Tony Williams”







15/06ore 16: “Sport per tutti” – calcio, basket, volley (a cura di UISP)ore 19: Incontri tra Cultura & Sportore 21: Europei 2024 – Italia vs Albania (su maxischermo)





16/06ore 19: Incontri con Robinson (l’inserto culturale di Repubblica)ore 21: Massimo Wertmüller “Favole in libertà – le fiabe dal carcere di Antonio Gramsci”. Con Leonardo Spinedi (violino), Marcello De Carolis (chitarra)





17/06ore 19: Incontri con Robinson (l’inserto culturale di Repubblica)ore 21: Costanza Alegiani Folkways con Valerio Corzani “Lucio, dove vai?” – omaggio a Lucio Dalla







18/06 – GIORNATA DELL’ECOSOSTENIBILITA’ore 18: “Organizzare un evento a basso impatto ambientale” talk a cura di Fondazione Ecosistemiore 19: Beppe Vessicchio presenta il libro “La musica fa crescere i pomodori”ore 21: I Solisti Aquilani “Le Quattro Stagioni” di A. Vivaldi





19/06 – OMAGGIO A EZIO BOSSOore 19: Alessia Capelletti presenta il libro “Faccio musica – scritti e pensieri sparsi di Ezio Bosso”ore 21: TTR Piano Trio “Omaggio a Ezio Bosso”







20/06:ore 16: “Sport per tutti” – calcio, basket, volley (a cura di UISP)ore 18.30: Scuola di musica Neuma – concerti giovani musicisti (pop & rock)ore 21: Europei 2024 – Spagna vs Italia (su maxischermo)





21/06:ore 18.30: Accademia di Musica Ostia Antica – concerti giovani musicisti (jazz, pop, rock)ore 21: Roberto Gatto Imperfectrio: “Sketches of three”





22/06:ore 18.30: Accademia Musicale Sherazade – concerti giovani musicisti (musica classica)ore 21: La Banda Musicale della Marina Militare “Band in Rock”





23/06ore 18.30: Musik Vibes – concerti giovani musicisti (jazz, pop, rock)ore 21: Gabriele Mirabassi e Metaphora Ensemble – musiche di Fera, Mazzocchetti, Mirabassi







24/06ore 16: “Sport per tutti” – calcio, basket, volley (a cura di UISP)ore 19: Incontri tra Cultura & Sportore 21: Europei 2024 – Croazia vs Italia (su maxischermo)





25/06 – ACCESSIBILITY DAYSore 19: “Fra musica e accessibilità: metodi e strategie per studiare e fare musica in modo inclusivo” a cura dell’Associazione Accessibility Daysore 21: Blind Inclusive Orchestra “Allegro con Fuoco (da Vivaldi a Morricone)”





26/06ore 19: Incontri con Robinson (l’inserto culturale di Repubblica)ore 21: Argiria “Blues, ballate e canzoni”

27/06 – ore 21:

Ottava edizione della Mostra Cinematografica Cinese in Italia





28/06ore 19: Enrico Loprevite presenta il libro “Il diario delle cose semplici” con Lebby J (rap) e Marcello Allulli (sax)ore 21: John de Leo Grande Abarasse Orchestra





29/06ore 18.30: Lunatika Poetry Slamore 21: Neri Marcorè “Le mie canzoni altrui”





30/06ore 19: Filippo La Porta presenta il libro “L’arte del riassunto. Come liberarsi del superfluo” con Paolo di Paoloore 21: Omaggio a Ernesto Assante: presentazione del libro “Verso le stelle. 150 canzoni per sentirsi vivi” con: Sandro Cappelletto, Massimo Bray, Valerio Corzani, Stefano Cioffi, Daniela Amenta, Teresa De Santis, Andrea Silenzi.

In collaborazione con Robinson (La Repubblica), Fondazione Treccani, Fondazione Ecosistemi, Associazione di promozione Sociale Accessibility Days, UISP Sport Per Tutti, Saint Louis College of Music, Archivio Fotografico Riccardi, La Chiave del Violino.