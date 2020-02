Villa Lazzaroni: pericolo processionarie, bimbo di due anni in ospedale

E’ accaduto 4 giorni fa, quando al Bambin Gesù si presenta una mamma per denunciare l’impatto del figlio di 3 anni con la «processionaria» a Villa Lazzaroni mentre stava giocando sul prato. Le processionarie hanno peli sottili e fortemente urticanti che se si insinuano nella pelle provocano eritemi e bolle in tutto il corpo. Sono insetti che assomigliano a vermi sottili, lunghi e pelosi scesi dai loro nidi con il caldo di febbraio, anticipando così la loro uscita di qualche mese. Sono tante le persone che frequentano villa Lazzaroni, e il contatto con le processionarie mette in pericolo non solo gli umani ma anche i cani che numerosi frequentano la villa. Gli animali sono a rischio perché con il muso sollevano mucchi di foglie imbattendosi spesso nel fastidioso insetto che se giungesse in gola potrebbe causare anche il soffocamento e la morte. Dal 2013 le processionarie sono considerate un rischio per la salute e un decreto ministeriale dispone le disinfestazioni stagionali per prevenire il contatto con persone.