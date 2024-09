Villa Lazzaroni, evento su Ennio Morricone

L’Arena Cinevillage di Villa Lazzaroni si appresta ad ospitare una serata speciale, interamente dedicata ad una delle più grandi firme della musica contemporanea e autore di indimenticabili colonne sonore, il Maestro Ennio Morricone. Sabato 14 settembre, a partire dalle ore 20:00 (ingresso consentito dalle ore 19:30), Marco Morricone e Valerio Cappelli, autori del libro Ennio Morricone, il genio, l’uomo il padre illustreranno il volume, uscito di recente per Sperling & Kupfer con la prefazione di Aldo Cazzullo. A moderare l’incontro sarà il giornalista Piero Marrazzo; a condire di emozioni i ricordi del compianto compositore saranno le letture di brani del libro a cura delle nipoti Francesca e Valentina Morricone. Alla presentazione del libro seguirà la proiezione del film documentario, capolavoro del regista Giuseppe Tornatore, Ennio. L’ingresso alla serata, per il doppio evento (presentazione del libro + visione del film), è di € 3,50. Biglietti acquistabili in loco o sul sito https://cinevillageroma.it/) Da una porta socchiusa, un bambino guarda di nascosto un uomo curvo sopra una scrivania. Ha grandi occhiali quadrati e un maglione a girocollo, è profondamente assorto, traccia segni sopra un pentagramma: il suo corpo è lì, al centro della stanza, ma la mente e lo spirito che lo abitano sembrano proiettati altrove, lontano. «Era mio padre, ma tra me e lui c’era una distanza siderale.» È a partire da questo nucleo profondo di mistero che decenni dopo, quel bambino, Marco Morricone, il primogenito di Ennio, prova ad annodare i fili dei ricordi con quelli di Valerio Cappelli, storica firma del “Corriere della Sera” e amico di una vita del compositore, per restituirci un ritratto inedito, sorprendente e autentico, d’uno dei più grandi geni musicali che il nostro Paese abbia mai avuto. Gli studi interrotti dopo la terza media, le serate passate a suonare per i soldati americani, l’ossessione per la musica, l’intenso rapporto con il maestro Petrassi, la spiritualità, gli incontri con Sergio Leone, Joan Baez, Clint Eastwood, il successo, gli Oscar, le dolcezze e le durezze di padre (la proibizione per i figli di ascoltare musica in casa), la passione per la Roma, la golosità per i cioccolatini che la moglie Maria gli nascondeva, l’ostracismo subito dal mondo accademico. Un viaggio lungo una vita, tra resoconti di prima mano e retroscena svelati. Un Ennio Morricone come mai è stato raccontato prima.