Villa Lazzaroni: due nuove panchine in memoria di Martina e David

Ieri sono state installate due nuove panchine a Villa Lazzaroni:

una panchina rossa intitolata a Martina Scialdone, l’avvocata vittima poche settimane fa di femminicidio nel nostro territorio

e una panchina blu “europea” dedicata alla memoria di David Sassoli.

Alla presentazione dell’iniziativa c’era il presidente del Municipio Francesco Laddaga, i centri antiviolenza e la rete delle associazioni che lavorano sulle tematiche di genere, i familiari di Martina e la sig.ra Vittorini, moglie di Sassoli, oltre a tante cittadine e tanti cittadini.

“Un momento molto toccante”, racconta il Presidente Laddaga, “in cui ci siamo ritrovati come comunità, ribadendo anche simbolicamente (ma non solo) la nostra volontà di lottare tutti assieme per contrastare le violenze di genere lavorando su sensibilizzazione ed educazione e ricordando l’importanza dei valori europei e comunitari per la nostra società”.

Il tutto nel nome e nel ricordo di Martina e David