Villa Lazzaroni: C’era una volta l’area giochi

L’incuria regna sovrana a Villa Lazzaroni: scivoli guasti, altalene rubate e totale abbandono nell’unica area giochi del quartiere. I bambini, che un tempo popolavano la villa sono sempre meno, riuniti ormai in un unico spazio ancora fruibile: la pista di pattinaggio. Per il resto tanto degrado e desolazione. A settembre l’area giochi era stata chiusa per la comparsa di due voragini, cosi come sottolinea un post sul gruppo fb Insieme per Villa Lazzaroni., e cosi la villa veniva chiusa per sicurezza e per permettere le indagini del sottosuolo. Questi accertamenti, durati pochi giorni, sarebbero poi dovuti continuare e terminare ,per poi capire se finalmente l’area giochi e l’intera villa potevano ottenere la riqualificazione tanto sperata. Nonostante le nostre continue richieste, continua il post, ad oggi non ci è dato sapere a che punto siano questi studi e se esiste una fine . Insomma, la storia infinita degli studi del sottosuolo e dello stato di abbandono di villa Lazzaroni sembra non trovare un lieto fine…”