Ieri il Commissariato Appio Nuovo ha organizzato al Csa Villa Lazzaroni Aps Petrosell i un incontro informativo per prevenire le truffe agli anziani.

Gli agenti hanno allertato l’attenta e partecipata platea sui reati più frequenti: su internet, al telefono, per strada, contattati da persone che si spacciano per amici dei figli o falsi parenti, facendo leva sull’ingenuità ed età della vittima, evidenziando l’importanza di contattare il numero unico di emergenza 112 in caso di bisogno.