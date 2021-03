Villa Lais: un vandalo seriale ha squarciato gomme a decine di auto

Oltre 50 auto con gli pneumatici forati. Varie notti fitte di mistero, per gli abitanti della Tuscolana, da Villa Lais fino a via del Mandrione passando per Porta Furba. Questa mattina presto sono intervenuti gli agenti della volante del commissariato Appio chiamati da un cittadino che lamentava uno pneumatico dell’auto squarciato. Dopo una rapida indagine si sono resi conto che decine di residenti manifestavano lo stesso problema. Si indaga per dare un volto ai vandali che hanno colpito in queste notti.