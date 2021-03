Villa Fiorelli: si attendono i lavori per la riqualificazione del centro anziani

Sono mesi che si attendono i lavori di riqualificazioni del centro anziani di Villa Fiorelli. L’assessora Linda Meleo ha fatto sapere che il progetto definitivo, che è stato oggetto di conferenza dei servizi e delle consuete verifiche tecniche, per essere poi approvato in Giunta Capitolina nel dicembre del 2020, e messo a gara lavori nello stesso mese, non è ancora partito in quanto la gara lanciata a dicembre è andata deserta. I lavori di riqualificazione della villa sono costati fino ad oggi 740mila euro e malgrado ciò il cantiere per il rifacimento del centro anziani è ancora chiuso. Prosegue l’assessora: ” Il Dipartimento Lavori Pubblici ha riproposto una seconda gara lavori per operatori del Lazio, con prossima scadenza per la presentazione offerte il 23 marzo ore 12. Già la settimana scorsa sono pervenute le prime manifestazioni di interesse. L’impresa che si aggiudicherà i lavori sarà incaricata di redigere anche il progetto esecutivo. Una volta completata l’aggiudicazione dei lavori, nei prossimi mesi avvieremo questo cantiere importante per i cittadini del quartiere Tuscolano.”

Vedremo se nei prossimi mesi le promesse si concretizzeranno. Ai posteri l’ardua sentenza.