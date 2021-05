Villa Celimontana chiusa da mesi. Silenzio dal Dipartimento di Tutela Ambientale

Villa Celimontana avvolta nel mistero. Chiusa da diversi mesi per la messa in sicurezza di rami pericolanti di due grandi alberi protetti, un cedro del Libano ed un Pino di Aleppo, non è più stata riaperta. Inoltre c’era un problema di guano degli uccelli migratori che avevano invaso la villa. «È una vergogna che la Capitale tenga chiusa una villa storica per un problema di pulizia del guano. – dichiara Vincenzoni in un articolo sul “Corriere della Sera’’ Non possiamo neanche entrare per vedere cosa è successo e se i prati e il verde saranno invasi il problema è serio». Ormai è dalla fine dello scorso gennaio che appare un cartello sul cancello d’entrata in via della Navicella: «Si comunica che Villa Celimontana rimarrà momentaneamente chiusa per la messa in sicurezza di alcune alberature». Ovviamente in questi mesi i cancelli sono rimasti sempre chiusi e non c’e’ stato mai un intervento di messa in sicurezza o di pulitura della villa.