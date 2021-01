Villa Celimontana chiusa a causa degli storni. Guano e rami caduti.

Villa Celimontana chiusa per storni. Gli uccelli migratori hanno preso d’assalto i pini della villa e hanno causato la caduta dei rami di molti alberi. Sul terreno, inoltre, il guano ha creato uno strato di liquame scivoloso e maleodorante, rischioso anche per questioni igienico sanitarie. E cosi il Comune per evitare rischi per l’incolumità delle persone ha affisso un cartello sul cancello d’entrata in via della Navicella: «Si comunica che villa Celimontana rimarrà momentaneamente chiusa per la messa in sicurezza di alcune alberature».

Ovviamente non si conosce il piano di intervento o un progetto per risolvere il problema. Il rischio è che Villa Celimontana rimarrà chiusa a tempo indeterminato.