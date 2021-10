VII Municipio, Pd primo partito

Il Pd è il primo partito del VII Municipio con il 17,5 per cento dei voti. Nel centrosinistra la lista civica di Gualtieri è al 6,5 per cento.

Al secondo posto la lista Calenda che è al 16,8 per cento.

Fratelli d’Italia ha quasi il 16 per cento dei voti ed è al terzo posto. Nel centrodestra è avanti alla Lega che ha ottenuto il 5,2 per cento e a Forza Italia con il 3,1 per cento.

Il Movimento Cinque Stelle ha ottenuto l’11,5 per cento.

Flop per l’ex presidente Monica Lozzi, ferma all’1,5 per cento.