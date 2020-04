[Video] – Gabriella Ferri a Via Sannio

Sono passati sedici anni dalla morte di Gabriella Ferri. Il 3 aprile 2004 la cantante cadeva dal balcone della casa in cui si era ritirata, a Corchiano. Nonostante i parenti abbiano tenuto a precisare che ultimamente il suo umore stesse migliorando e per quanto non siano stati ritrovati biglietti di addio, in molti è rimasta la convinzione che Gabriella si sia suicidata. La carriera di Gabriella Ferri è stata una delle più ricche e variegate della musica italiana, benché molti ricordino soltanto la grande interprete di canzoni dialettali.

In questo video una grande Gabriella Ferri si aggira tra i banchi di via Sannio cantando “La società dei magnaccioni”.