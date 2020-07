Cinema Maestoso: “C’è il progetto per riaprirlo”

Il Maestoso ha rappresentato per cinquant’anni il presidio culturale del quartiere. La gente veniva perché sapeva che c’era un cinema enorme, accogliente, che offriva film di qualità. Questa chiusura, avvenuta l’8 giugno del 2018, ha rappresentato una perdita enorme, nel Municipio 7 siamo messi veramente male come spazi”. Così Francesco Abalsamo, proiezionista del cinema Maestoso, in un articolo su Repubblica.it, racconta la vicenda della chiusura. “Il progetto per riaprirlo è stato presentato in Campidoglio, bisogna capire la fattibilità – conclude Abalsamo – i soldi ci sono ma mi hanno spiegato quelli della società proprietaria che ad oggi manca l’eventuale esercente. Ci vuole un gestore”.

(Fonte: Repubblica.it)