Viale Furio Camillo: continua la strage di alberi nel quartiere

Non sono dei semplici alberi gli arbusti di Viale Furio Camillo. Per chi vive in questa zona di Roma sono la cifra storica del quartiere. Una firma della natura urbana che sembrava indelebile e che invece rischia di essere cancellata. Dopo le varie cadute nei mesi precedenti, era arrivata la prima sentenza di “condanna”. E da ieri sono iniziati gli abbattimenti. Gli alberi andrebbero in primo luogo curati e salvati sulla base di un progetto di impianto e dove è necessario abbatterli vanno contestualmente sostituiti con criteri adeguati, sulla base di scelte di esperti in grado di progettare il corretto inserimento paesaggistico.

Il verde nel quartiere sta sparendo per lasciare posto a cemento e surriscaldamento. Una prospettiva non troppo felice per le giovani generazioni.

(Foto Angela Vicino – gruppo fb Quartiere-Appio-Latino-Tuscolano)