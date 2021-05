Viale Castrense, preservare le Mura (a chiacchiere)

C’è chi progetta la chiusura al traffico di viale Castrense, con ulteriore caos della zona e la consegna definitiva della strada al malaffare, con la scusa di “preservare le Mura Aureliane”.

Con realismo, non si capisce perché ci si concentri su quei 200 metri di Mura a San Giovanni e non sugli altri 14 chilometri malridotti lungo diversi quartieri della città.

Il paradosso è che a rovinare le Mura non è tanto lo smog quanto le piante infestanti che nessuno provvede ad estirpare. Del resto che la città sia senza adeguata manutenzione è sotto gli occhi di tutti.

Se i progettisti di viale Castrense saranno gli stessi di via Taranto, via Monza, via La Spezia, via Pozzuoli, via Matera, ecc., allora poveri noi!