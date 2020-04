Incendio, nel primo pomeriggio, all’interno dell’ex deposito Ama ora in disuso in via Castrense a Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con una squadra di Tuscolano 1. Nel rogo non sono rimaste coinvolte persone, ma inizialmente c’è stato qualche disagio alle abitazioni circostanti a causa della nube di fumo. Una volta domato l’incendio, fanno sapere i vigili del fuoco, la situazione è tornata alla normalità.

(adnkronos)