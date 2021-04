Viale Castrense: auto prende fuoco, 70enne salvata dalle fiamme

Si stava recando in ospedale per fare alcune terapie salvavita, quando l’auto di una donna di 70 anni ha improvvisamente preso fuoco, mentre passava su viale Castrense. Nel senso opposto di marcia, una pattuglia del GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) dei vigili, Reparto Tutela Fluviale, si e’ fermata a soccorrere la donna, aiutandola ad uscire dal veicolo. Gli agenti, dopo aver allertato i Vigili del fuoco e in attesa del loro arrivo, si sono subito attivati, con alcune unita’ di supporto sopraggiunte dai vicini Gruppi I e VII, per mettere in sicurezza l’area, deviando il traffico ed evitando che le fiamme avvolgessero le altre auto in transito. Nel frattempo, la donna, che non aveva riportato ferite, e’ stata accompagnata con urgenza dal nostro personale all’ospedale dove era diretta, riuscendo in tal modo ad arrivare in tempo per effettuare le cure di cui aveva bisogno.