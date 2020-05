Viabilità via La Spezia- via Taranto, da lunedì partono i lavori

Partirà lunedì l’intervento di riorganizzazione della viabilità tra viale Castrense, via La Spezia, via Taranto e largo Brindisi, a San Giovanni. Il progetto prevede un nuovo assetto di traffico, l’istituzione di una corsia preferenziale su via La Spezia, interventi di pedonalizzazione e la realizzazione di due piste ciclabili.

I lavori partiranno da largo Brindisi, dove è previsto un ampliamento della zona pedonale. L’area diventerà anche uno snodo con accesso diretto alla stazione metro San Giovanni e un parcheggio per le biciclette, chiuso e controllato, accessibile ai titolari di Metrebus Card. Le ciclabili previste su via La Spezia e via Taranto convergeranno proprio su largo Brindisi.

Su via La Spezia una nuova preferenziale favorirà la circolazione dei bus, mentre viale Castrense sarà chiuso al traffico nel tratto da via Nola a piazzale Appio.