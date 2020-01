Via Vercelli: preso il piromane seriale delle serrande

Era diventato l’incubo dei negozianti di via Vercelli fino a quando la scorsa notte, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma lo hanno arrestato. L’uomo, un 44enne romano, con precedenti, senza alcun apparente motivo, ha appiccato il fuoco alle serrande di un bar, una tabaccheria e un’officina meccanica, in totale 6, tutte in via Vercelli, dopo averle cosparse di liquido infiammabile, dandosi alla fuga a seguito delle urla di alcuni passanti, che hanno anche prontamente spento le fiamme, e degli inquilini dei condomini circostanti. I Carabinieri sono intervenuti sul posto riuscendo a rintracciare il 44enne nella sua abitazione, nella stessa via. E’ stato trovato in possesso di una bottiglia con residui di liquido infiammabile e con i vestiti ancora impregnati della stessa sostanza.