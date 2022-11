A seguito di lavori in via Urbino, terminati in data 28 ottobre, sono rimasti mucchi di terriccio e catrame che si sono solidificati e di certo non si sono in qualche modo spianati.

I mucchi sono presenti tra il civico n.27 e 29 della strada parallela a via Appia Nuova, nei pressi di San Giovanni..

I cittadini della zona sperano in un sollecito intervento di chi di dovere..