Via Ughelli: le opere video di Valentina Triet e Margaret Salmon

Lateral Roma è un luogo nato dal desiderio di Geraldine Tedder e Mathias Ringgenberg (PRICE) di connettersi con la città di Roma nel periodo in cui erano ospiti in residenza all’Istituto Svizzero. Hanno scelto una scatola bianca in via Ferdinando Ughelli, con le pareti di vetro incorniciate dagli edifici residenziali del quartiere Appio Latino, e da qualche tempo anche la curatrice Marta Federici è parte del progetto. L’art space funziona come una piattaforma di sperimentazione – ma anche di “resistenza simbolica”, come viene dichiarato sul sito – e tanto la programmazione quanto la metodologia di ricerca sono pensate per diffondersi biologicamente, quasi per errore o accidente. Chi è ospite può dedicarsi a residenze e laboratori, lecture e performance, con pratiche e poetiche multiformi. Come Back to the leave, un workshop dedicato alla danza e alla voce che verrà tenuto da PRICE e Michele Rizzo dal 7 al 9 dicembre.