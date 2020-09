Via Ughelli chiusa al traffico: una buca al centro della carreggiata

Con la pioggia battente di questi giorni, i precari rattoppi delle strade romane sono saltati ancora una volta trasformando l’asfalto in una sequenza di buche.E questa mattina se ne è aperta una in Via Ughelli proprio al centro della strada rendendo impossibile il passaggio delle auto. Intervento dei vigili urbani e classica messa in sicurezza con la chiusura totale della strada al traffico locale.