Via Tuscolana: oggi l’inaugurazione del supermercato Lidl

La Lidl ha aperto un nuovo supermercato sul territorio di Roma Capitale. Oggi (15 ottobre 2020), la catena di origini tedesche ha inaugurato il punto vendita che sorge in via Tuscolana 1528, nel quartiere di Cinecittà. Il locale è vicinissimo ai famosi Studios di Cinecittà e accanto, praticamente, al centro commerciale, vera e propria istituzione di questo quadrante della Capitale, chiamato Cinecittà Due. Il supermarket gialloblu vanta la presenza di un parcheggio capiente in grado di accogliere diversi clienti.